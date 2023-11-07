Более 300 писем участникам СВО собрали на подмосковном стенде выставки "Россия"

С начала СВО в рамках акции "Доброе дело" военнослужащим написали уже более 140 тыс. писем

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Волонтеры из Московской области на выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, провели акцию "Доброе дело. Добрые письма", собрав более 300 посланий участникам специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья.

Акция прошла на стенде Московской области, в 75-м павильоне ВДНХ. Любой желающий мог взять заготовленный бланк, написать свое пожелание участникам СВО и поместить его в специальный бокс. "На выставке "Россия" волонтеры Подмосковья работают с первого дня, и сейчас они стали инициаторами важной акции - "Доброе дело. Добрые письма". Все послания со словами поддержки будут переданы нашим бойцам <...> с ближайшей партией гуманитарного груза", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина.

В пресс-службе уточнили, что в акции приняли участие посетители выставки из самых разных уголков страны, было написано более 300 писем. "Подобные акции мы проводили и в преддверии Дня защитника Отечества, и накануне Дня Победы, и еще в ряде мероприятий. Эти весточки бойцы очень ждут, как они сами признаются, письма поднимают дух, мотивируют еще больше. Ребятам крайне важно чувствовать нашу поддержку, внимание, заботу. Волонтеры Подмосковья, юнармейцы, школьники, студенты и просто неравнодушные жители <...> с начала СВО в рамках акции "Доброе дело" написали военнослужащим уже более 140 тысяч писем", - добавил Духин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.