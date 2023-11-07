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обновлено 7 ноября, 09:35
Палестино-израильский конфликт

Песков: дипломаты работают над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

По словам пресс-секретаря президента, достаточно много желающих покинуть Газу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Работа по возвращению россиян из зоны палестино-израильского конфликта - сложная, дипломаты занимаются этим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Достаточно много желающих покинуть сейчас Газу, мы со всеми сторонами, которые должны это согласовать, находимся в постоянном контакте. Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, здесь тоже свои требования. Очень-очень сложная работа, наши дипломаты продолжают этим заниматься", - сказал Песков. 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильПесков, Дмитрий Сергеевич
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