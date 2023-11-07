Песков: дипломаты работают над возвращением россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

По словам пресс-секретаря президента, достаточно много желающих покинуть Газу

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Работа по возвращению россиян из зоны палестино-израильского конфликта - сложная, дипломаты занимаются этим, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достаточно много желающих покинуть сейчас Газу, мы со всеми сторонами, которые должны это согласовать, находимся в постоянном контакте. Это сложно, потому что нужно синхронизировать гуманитарные паузы, получить разрешение от египетской стороны на вход на территорию Израиля, здесь тоже свои требования. Очень-очень сложная работа, наши дипломаты продолжают этим заниматься", - сказал Песков.