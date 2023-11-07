Парк "Мострансавто" в Подмосковье пополнился 1,3 тыс. новых автобусов

В рамках обновления автопарка в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Автопарк крупнейшего перевозчика Подмосковья "Мострансавто" с начала года пополнился 1,3 тыс. новых автобусов большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Московской области.

"Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав "Мострансавто" и закупать современные автобусы, в которых пассажирам комфортно и зимой, и летом. В прошлом году на маршруты в разных муниципалитетах области вышли 435 автобусов, а в этом году в три раза больше - 1,3 тыс. Последняя партия из 40 транспортных средств среднего класса отправилась в Домодедово, Одинцово, Долгопрудный, Химки, Богородский, Балашиху, Павловский Посад, Мытищи и [на] другие территории", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Он отметил, что в новых автобусах все предусмотрено для удобства маломобильных пассажиров: встроена механическая аппарель, а в салоне есть место с креплениями для инвалидных колясок, оборудованное кнопкой связи с водителем. "Обязательно продолжим повышать доступность общественного транспорта - в самом широком смысле", - добавил губернатор.

В пресс-службе уточнили, что в рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ. Последние 40 автобусов ПАЗ среднего класса, которые поступили в различные филиалы "Мострансавто", рассчитаны на перевозку 60 человек - 23 сидячих места. В первую очередь новые транспортные средства выходят на маршруты с большим пассажиропотоком, где требуется замена автобусов на новые, современные модели.

"Обновленные транспортные средства оснащены всем необходимым для комфортной и безопасной поездки пассажиров: системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. В салоне можно найти USB-розетки для зарядки мобильных устройств. Также в каждом автобусе реализована возможность безналичной оплаты проезда", - отметили в пресс-службе.