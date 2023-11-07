В трех селах Пензенской области продлили школьные каникулы из-за вспышки кори

Как уточнили в пресс-службе министерства образования региона, дальнейшие решения по длительности каникул будут принимать в зависимости от эпидситуации

ТАСС, 7 ноября. Школьные каникулы продлили в трех селах Пензенской области из-за вспышки кори. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

"Под наблюдением с подозрением на корь в настоящее время находятся жители сел Лебедевка, Воскресеновка и Ивановка Пензенского района. Для местных школьников каникулы продлены на неделю. Остальные общеобразовательные организации Пензенской области работают в соответствии с утвержденными календарными учебными графиками", - сообщили в Минобразования области.

По данным ведомства, дальнейшие решения о необходимости продления каникул будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

По данным местных СМИ, на прошлой неделе в Пензенской области зафиксировали новый очаг кори. С признаками заболевания госпитализировали жителей сел Лебедевка, Воскресеновка и Ивановка, также несколько человек находятся на амбулаторном лечении.