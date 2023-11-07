В Подмосковье на дорогах обустроили более 120 остановочных пунктов

Специалисты продолжают работы по устройству еще около 70 остановочных пунктов в 30 городских округах региона

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты обустроили в Подмосковье более 120 остановочных пунктов с начала года, свыше 60 из них сделали с павильонами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Продолжаем повышать комфорт и безопасность пассажиров общественного транспорта - обустроили больше 120 новых остановочных пунктов, а более 60 из них оборудовали павильонами. Специалисты Мосавтодора продолжают работы по устройству еще порядка 70 остановочных пунктов в 30 городских округах", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства - министра транспорта Подмосковья Алексея Гержика.

Отмечается, что в области обустраивают павильоны двух видов: "межгород" и "городской стандарт". Остановочные павильоны типа "межгород" устанавливаются вне города, они выполнены из перфорированной металлической панели и металлического каркаса. Павильоны этого типа установили, например, в Истре, Рузском округе, Щелково и Пушкинском округе.

В черте города обустраивают остановки типа "городской стандарт", которые сделаны из металлического каркаса, ударопрочного стекла, крыша защищает от солнца и осадков. Такие павильоны установили в Солнечногорске на ул. Обуховской, в Долгопрудном на проспекте Ракетостроителей и в Щелковском округе в деревне Гребнево на ул. Шоссейной.

"Всего до конца года на региональной дорожной сети планируется обустроить более 250 остановочных пунктов", - добавили в пресс-службе.