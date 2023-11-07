Более 500 человек нашли работу в ОЭЗ "Дубна" через ярмарки вакансий

Очередная ярмарка пройдет 25 ноября

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Более 500 специалистов трудоустроились с помощью ярмарок вакансий на предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Благодаря пяти ярмаркам вакансий в особой экономической зоне "Дубна", предприятия, работающие в ОЭЗ, взяли на работу более 500 специалистов различного профиля. <...> Ярмарки вакансий, предоставляющие соискателям возможность стать сотрудником одной из высокотехнологичных компаний, работающих в ОЭЗ, проводятся на площадке ОЭЗ "Дубна" каждую весну и осень", - рассказали в министерстве.

Последняя ярмарка вакансий состоялась весной 2023 года. На ней 22 компании производственного, технологического и медицинского секторов представили более 200 вакансий. Мероприятие привлекло более 900 соискателей и помогло закрыть почти 50% потребностей работодателей в новых кадрах, уточнили в пресс-службе.

"В ОЭЗ "Дубна" работают компании различного профиля: от фармацевтических производств до разработчиков оборудования. Они активно расширяются, развиваются, выводят на рынок новые решения. Для этого им необходимы специалисты самого разного профиля, в поиске которых им помогает и ярмарка вакансий", - приводит пресс-служба слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Очередная ярмарка пройдет 25 ноября 2023 года, на ней будут представлены более 300 вакансий от ведущих технологических компаний ОЭЗ. "Компании заинтересованы в подборе квалифицированных и грамотных сотрудников и готовы обсуждать вопросы релокации соискателей. Если претендент проживает в другом регионе, но является высококвалифицированным специалистом, ему может быть предложен вариант переселения в городской округ Дубна", - добавили в министерстве.