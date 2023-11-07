Британские врачи начнут выписывать пациенткам лекарство для профилактики рака груди

Специалисты одобрили препарат анастрозол в дозировке 1 мг каждый день в течение пяти лет

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Масштабная национальная программа по профилактике рака молочной железы в скором времени стартует в Великобритании. Как сообщает Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) страны, ожидается, что к 2035 году число новых случаев заболевания сократится вдвое.

Британские врачи начнут предлагать своим пациенткам анастрозол, который позволяет снизить концентрацию ряда гормонов в тканях тела и в прошлом использовался при лечении рака. Теперь этот препарат одобрен в королевстве в качестве средства профилактики рака молочной железы. Показанием для употребления анастрозола являются средний и высокий риск развития рака груди и наступившая менопауза. Число жительниц Великобритании, которым он может быть выписан, оценивается в 289 тыс.

"Это первый лекарственный препарат, который был перепрофилирован в рамках новой передовой программы, призванной помочь реализовать весь потенциал существующих лекарств, которые получают новые применения и могут спасать и улучшать жизни людей", - заявила представительница руководства NHS Аманда Притчард.

При профилактике рака молочной железы рекомендованная дозировка препарата составляет 1 мг. Принимать его рекомендуется каждый день в течение пяти лет, после чего достигнутый эффект должен сохраняться годами.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от рака молочной железы в мире ежегодно умирают почти 700 тыс. человек. Ежегодно заболевание диагностируется у 2,3 млн жителей планеты, причем от 0,5% до 1% случаев приходится на мужчин. Это самое распространенное онкологическое заболевание в мире и в Великобритании, где в год выявляется до 50 тыс. новых случаев. Согласно статистике NHS, ежегодно рак молочной железы уносит жизни 11,5 тыс. британок и 85 британцев. Первым симптомом заболевания в большинстве случаев становится появление уплотнения в груди.

"Прекрасные новости. Одобрен новый препарат для предотвращения рака молочной железы", - написал на своей странице в социальной сети X глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, у жены которого это заболевание было диагностировано в конце 2021 года.