10 ноября, 08:03

Пленарная дискуссия "Образование. Новые компетенции. Что делать?". Трансляция завершена

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

На полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS прошла пленарная дискуссия "Образование. Новые компетенции. Что делать?". Модератором выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В дискуссии приняли участие:

  • декан экономического факультета МГУ Александр Аузан,
  • председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк,
  • ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский,
  • президент "Ростелекома" Михаил Осеевский,
  • руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Спикеры обсудили, какие есть новые компетенции в образовании, как сблизить вузы и работодателей, как ИИ поможет образованию. 

ТАСС выступает генеральным информационным агентством форума.

Теги:
Россия
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