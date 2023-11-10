Пленарная дискуссия "Образование. Новые компетенции. Что делать?". Трансляция завершена

На полях форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS прошла пленарная дискуссия "Образование. Новые компетенции. Что делать?". Модератором выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В дискуссии приняли участие:

декан экономического факультета МГУ Александр Аузан,

председатель правления "Тинькофф банка" Станислав Близнюк,

ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский,

президент "Ростелекома" Михаил Осеевский,

руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Спикеры обсудили, какие есть новые компетенции в образовании, как сблизить вузы и работодателей, как ИИ поможет образованию.

ТАСС выступает генеральным информационным агентством форума.