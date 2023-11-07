В Подмосковье заменили почти 80 единиц устаревшего тяжелого медоборудования

До конца 2024 года планируется заменить все устаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют заменить все устаревшее медицинское оборудование до конца следующего года, на сегодняшний день заменили почти 80 единиц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Мы продолжаем реализацию трехлетней программы, согласно которой до конца следующего года планируем заменить все устаревшие рентген-аппараты, маммографы и флюорографы в Подмосковье. На сегодняшний день уже заменено 79 единиц аналоговой тяжелой техники на сумму более 1,4 млрд рублей", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что на новом рентгеновском аппарате в Черновской амбулатории будет проводиться рентген-диагностика взрослым и детям. Аппарат отличается более высокой скоростью работы, возможностью визуализации мелких структур и регулировкой процесса просмотра.

"Диагностика теперь проводится качественнее и быстрее. Для работы на аппарате больше не надо проявлять пленки. Еще одно преимущество новой техники: благодаря установленной программе, на один рентген-снимок теперь можно вывести сразу несколько отделов позвоночника. Всего в Балашихинской больнице за два года обновили шесть рентген-аппаратов", - уточнила заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

На рентген-диагностику пациента направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний. Исследование выполняется бесплатно, по полису ОМС. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту "Здравоохранение".