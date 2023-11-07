В Казанском соборе заявили об обеспечении условий для безопасности Казанской иконы

Подробности хранения не подлежат разглашению, сказал протоиерей Николай Иноземцев

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Казанская икона Богородицы в Казанском соборе на Красной площади находится в безопасности, для этого создали все необходимые условия, сообщил ТАСС настоятель храма протоиерей Николай Иноземцев.

"Условия безопасности, естественно, созданы", - сказал священник, отвечая на вопрос о том, как будет храниться икона и какие меры в связи с этим приняты. Он отметил, что подробности не подлежат разглашению.

Сейчас Казанская икона находится в напольном киоте - специальном шкафчике со стеклом, расположенном справа от алтаря. По информации храма, вечером каждую пятницу в Казанском соборе будут совершать водосвятный молебен с пением акафиста перед чудотворной Казанской иконой Божией Матери.

О Казанской иконе

Казанская икона Богородицы - одна из главных святынь Русской православной церкви, связанная с важнейшими событиями отечественной истории. Явилась в Казани в 1579 году, в царствование Ивана Грозного. В 1611 году под Москву, занятую поляками, ополчением из Казани был принесен список Казанской иконы, который, по данным РПЦ, датирован 1580 годом. Этот образ получил название "Московская Казанская икона Божией Матери", специально для нее был построен одноименный храм на Красной площади.

Списки иконы получили большое распространение, многие известны как чудотворные. Икону, явленную в Казани, была похитили в 1904 году. Образ, находившийся в Казанском соборе в Москве, исчез в 1918 году, но еще до революции его описали и сфотографировали. Как сообщил патриарх, пропавшая икона в последнее время находилась в его резиденции в Переделкине в складском помещении, для установления ее подлинности привлекались эксперты.