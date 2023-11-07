Колокольцев считает необходимым ужесточить контроль за принятием в гражданство РФ

По словам главы МВД, требуются дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Контроль при принятии иностранцев в российское гражданство необходимо ужесточить, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, представляя личному составу новых руководителей ведомства по Чечне и Оренбургской области.

"Следует ужесточить контроль при принятии иностранцев в российское гражданство, а также при выдаче разрешений на временное проживание и видов на жительство. В том числе - на предмет смены установочных данных и наличия запрета на въезд в Россию", - сказал министр.

По словам Колокольцева, требуются дополнительные меры по выявлению лиц, которые уклоняются от прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования, а лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно удалять с территории страны, их правовые статусы - аннулировать.

26 октября вступил в силу базовый закон "О гражданстве Российской Федерации". Он направлен на последовательную реализацию концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы и определяет основные принципы гражданства РФ. Так, гражданство России является единым и равным независимо от оснований его приобретения, гражданин РФ не может быть лишен права изменить его, проживание за пределами РФ не прекращает гражданства, российский гражданин не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному государству.