В открытых библиотеках Херсонщины задействовали более 5 тыс. книг

В среднем в регионе ежемесячно выдают читателям 1 тыс. книг

ГЕНИЧЕСК, 7 ноября. /ТАСС/. Проект открытых библиотек "Единой России" в Херсонской области пользуется спросом, в нем задействовали более 5 тыс. книг. Об этом сообщили журналистам в региональном отделении партии.

В пресс-службе уточнили, что книжные фонды пополняются из гуманитарных грузов, доставленных в Херсонскую область Воронежским, Оренбургским региональными отделениями "Единой России" и Республикой Адыгея.

"Более 5 тыс. книг "ушли в книговорот", который мы организовали чуть больше пяти месяцев назад. Это в среднем 1 тыс. книг в месяц. Народ читает. И дети, и взрослые. Более того, к нам поступают запросы от жителей на установку открытых библиотек и в поселках. Обязательно рассмотрим данное предложение", - подчеркнул сенатор от Херсонской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Игорь Кастюкевич.

Открытые библиотеки "Единой России" в Херсонской области установлены в Геническом и Новотроицком районах: в парке имени Шевченко в Геническе и в парке "Сайгон" в пгт Новотроицкое. Проект запустили в этом году, 27 мая, в Общероссийский день библиотек. Его суть в том, что любой желающий может взять книгу на русском языке, а также принести и положить туда свою любимую книгу.