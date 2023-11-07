7 ноября, 10:39
Военная операция на Украине

В Югре окажут материальную помощь родителям погибших в СВО силовиков

Она полагается родственникам прокуроров и следователей прокуратуры, следственного комитета, а также бойцов, которые служили в добровольческих формированиях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 ноября. /ТАСС/. Родители всех погибших и пропавших без вести в ходе специальной военной операции силовиков окажут материальную помощь. Об этом сообщается на сайте думы Югры.

"Материальная помощь будет оказана всем родителям погибших и пропавших без вести бойцов из Югры. Выплату получат родители прокуроров и следователей прокуратуры, следственного комитета, которые погибли или пропали без вести при исполнении своих служебных обязанностей, а также бойцов, которые служили в добровольческих формированиях", - говорится в сообщении.

По данным властей региона, в настоящее время общая сумма при заключении контракта в Югре для участия в СВО составит около 1,6 млн рублей, в том числе от Ханты-Мансийского автономного округа при подписании документов - 400 тыс. рублей, 150 тыс. рублей - сразу и затем данная сумма каждые два месяца службы. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округВоенная операция на Украине
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