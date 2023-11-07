Мордовский госуниверситет имени Огарева также намерен развивать совместные проекты с Университетом науки и технологии Цзянсу

ТАСС, 7 ноября. Саранск и Чженьцзян могут стать городами-побратимами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале директор департамента науки и технологий МГУ имени Огарева Анатолий Лысяков.

"На встрече с руководством и администрацией города Чженьцзян была поддержана идея подписания соглашения о городах-побратимах между Саранском и Чженьцзяном. Сотрудничество между городами будет направлено на взаимодействие в экономике, энергетике, торговле, туризме и культуре", - написал Лысяков. Он отметил, что вместе с главой Мордовии Артемом Здуновым находится в КНР.

По словам Лысякова, Мордовский государственный университет имени Огарева планирует развивать совместные проекты с Университетом науки и технологии Цзянсу, в частности, создать совместный институт, в котором будут обучаться более 1 тыс. человек. Как ранее сообщалось на сайте правительства Мордовии, в Русско-Китайском институте планируют готовить специалистов по таким направлениям, как "теплоэнергетика и теплотехника", "химия, физика и механика материалов", "радиоэлектронные системы и комплексы", "электроника и наноэлектроника", "инфокоммуникационные технологии и системы связи", "филология", "технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции". Занятия будут проводить на английском языке преподаватели из Мордовии и Китая, по итогам обучения слушатели получат дипломы сразу двух стран. Первый набор студентов пройдет в 2025 году.

Между МГУ имени Огарева и Университетом науки и технологии Цзянсу с 2016 года реализуется программа магистратуры двойных дипломов по направлению подготовки "теплоэнергетика и теплотехника". В группу набираются студенты из России и Китая. Первый год обучение проходит в Китае, второй - в Саранске. Также в 2023 году в Саранске на базе МГУ имени Огарева открыли региональное отделение Общества российско-китайской дружбы.