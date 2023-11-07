В СФ предложили убрать барьеры при организации школьных экскурсий

Глава комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что "разумный директор, учитывая количество требуемых документов для организации, испугается "брать на себя такую ответственность"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Все излишние требования, связанные со сбором справок и оформлением большого количества документов при организации экскурсий с участием несовершеннолетних, нужно убирать. Такое мнение высказала глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова при обсуждении вопроса о деятельности и перспективах развития Российского движения детей и молодежи "Движение первых".

"Не в ущерб безопасности, но все-таки ненужные барьеры, конечно же, убирать мы должны. Надо посмотреть, что с точки зрения федерального закона, что у нас делается в региональных законодательствах в этом направлении. И отдельно [разобраться, какие есть] подзаконные акты, алгоритмы, требования, СанПиНы и так далее", - сказала Гумерова на заседании комитета.

Она сообщила, что на одном из заседаний Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей приводился пример, сколько нужно собрать документов, чтобы педагог выехал в музей с учащимися. "Речь шла о Москве. 15 пунктов мы насчитали", - указала сенатор.

По ее мнению, разумный директор, учитывая количество требуемых документов для организации экскурсии, просто испугается "брать на себя такую ответственность". В частности, перечислила сенатор, понадобятся согласие родителей, справки о состоянии здоровья водителя автобуса, при этом документ нужно получить после медосмотра не позднее установленного времени в день проведения экскурсии. Кроме того, добавила Гумерова, нужно соблюсти требования по организации перевозки детей, учесть количество сопровождающих на каждого ребенка и так далее. "Это просто сумасшедший дом, если вещи называть своими именами", - сказала парламентарий.

Речь об этом зашла после того, как председатель правления движения Григорий Гуров, отвечая на вопросы сенаторов, сказал, что организация туристических походов с детьми стала фактически невозможной после трагедии на Сямозере в Карелии, где в 2016 году погибли 14 детей.

Вопрос Роспотребнадзору

Гумерова предложила поднять этот вопрос на правительственном часе в Совете Федерации с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой 8 ноября. Председатель комитета поручила подготовить информацию о том, какое количество документов требуется, какой алгоритм действий при организации всех видов активностей для детей - от обычных экскурсий в музеи до походов с проживанием в палаточных лагерях. "Посмотрим, как можно снять административные барьеры, нужно ли вносить изменения в законодательство. Завтра у нас будет присутствовать [на заседании СФ] Анна Юрьевна Попова, давайте мы все-таки вопрос сформулируем и сделаем такое выступление", - предложила Гумерова.

Она также пригласила Гурова принять участие в совместной работе, "чтобы расширить окно возможностей".

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, тогда из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в поход по озеру отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 несовершеннолетних.