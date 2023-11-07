В школах Петербурга в новом учебном году планируют открыть классы операторов БПЛА

Как отметил вице-губернатор Владимир Княгинин, в городе большое количество школ, оснащенных техникой для работы с беспилотниками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Классы для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов рассчитывают открыть в Петербурге в следующем учебном году, сообщил журналистам на образовательной конференции "Баркемп-2023 "Национальная технологическая революция 20.35" вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Речь идет о гражданском строительстве БПЛА, спрос на специалистов в котором постоянно растет.

"Мы претендуем на то, чтобы появились классы операторов беспилотных летательных аппаратов, в том числе и в средних школах, потому что отрасль постоянно генерит запрос как на сборщиков, на конструкторов, так и на эксплуатантов соответствующей техники. Конкурс федеральный будет уже на следующий учебный год", - сказал Владимир Княгинин.

По его словам, в Петербурге большое количество школ, хорошо оснащенных техникой для работы с такими устройствами, и в этом значительное преимущество города перед другими регионами. Сегодня город выступает одним из лидеров в данной отрасли по России, и у Петербурга есть все возможности для удовлетворения спроса и в самих изделиях, и в специалистах на всех этапах производства беспилотных систем.

"Мы видим, какой рывок сделали беспилотные летательные аппараты за последние буквально полгода. Это кратный рост, и объемов спроса, и сложности решаемых задач. Причем речь идет в значительной степени о гражданском сегменте этой отрасли. Мы рассчитываем на то, что этот рост будет устойчивым, в настоящий момент сформирован спрос", - добавил Владимир Княгинин.

Конференция (баркемп) "Национальная технологическая революция 20.35" проходит 7-8 ноября в Санкт-Петербурге. Представители вузов, крупных компаний и государственных организаций обсуждают актуальные вопросы развития отрасли беспилотных авиационных систем, автомобильной промышленности, фармацевтики и биотехнологий, искусственного интеллекта, а также технологий для Санкт-Петербурга. Организаторами форума выступают Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Агентство стратегических инициатив.