На выставке-форуме "Россия" школьники могут пройти профориентацию

В зонах "Детский сад" и "Школа" можно посмотреть образовательные мультфильмы и ознакомиться с деятельностью современных школ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тестирование на профориентацию для школьников организовано в рамках иммерсивной экспозиции "Просвещение: большие перемены" на Международной выставке-форуме "Россия", передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция разделена на 19 зон. В начале можно познакомиться с историей отечественной системы образования, далее маршрут постепенно ведет к "министерству будущего", где показано, над чем работает Минпросвещения в настоящее время и чего планирует достичь к 2030 году.

В зонах "Детский сад" и "Школа" можно посмотреть образовательные мультфильмы и ознакомиться с деятельностью современных школ, а в предметных зонах - увидеть новый учебник истории, стену, где изображены ключевые фигуры отечественной педагогики, карту уникальных школ России, а также библиотеку об истории русского языка.

Также желающие смогут принять участие в акции "Спасибо учителю" и написать своему преподавателю письмо благодарности, поучаствовать в викторине и получить призы.

В открытии иммерсивной выставки приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр просвещения Сергей Кравцов. "Нужно много времени, чтобы постичь активности, которые здесь представлены, чтобы понять, какие изменения происходили, как мы шли от советского букваря к "Истории России", которую мы знаем как новый учебник. <...> [Тут] показали, как менялся ученик, какие тяжелые годы были у учительства, как сложно было в 90-е годы справляться с отсутствием выплат зарплат, закрывались детские сады. И что произошло сейчас, <...> все нацпроекты, все приоритеты в этой сфере сделали возможным совершенствование той системы образования, над которой мы продолжаем работать", - отметила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.