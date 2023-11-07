Победителями конкурса "Смарт диалог" стали 11 регионов России

Победителей наградят в конце 2023 года на Форуме социальных решений

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Победителями конкурса лучших управленческих практик "Смарт диалог" стали 11 регионов России, которые представили 13 проектов в области здравоохранения, образования и социальной политики. Об этом сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Лучшие управленческие практики реализованы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Новгородской, Тюменской, Свердловской, Сахалинской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае и в Башкирии. Проекты Московской области и Башкортостана стали победителями сразу в двух номинациях", - говорится в сообщении.

Регионы представили 13 проектов в области здравоохранения, образования и социальной политики, которые доказали свою эффективность. "Экспертам было непросто выбрать 13 лучших из 603 решений. Те, что вошли в число победителей, отличаются эффективностью и неординарностью подходов. Это и использование искусственного интеллекта для построения оптимального маршрута при медосмотре, и СМС-информирование граждан о статусе вызова бригады скорой помощи, а также обучение специалистов сферы услуг взаимодействию с людьми с ОВЗ", - цитирует пресс-служба заместителя операционного директора АСИ Илью Мамыкина.

Награждение победителей состоится в конце года на Форуме социальных решений. В группе "Смартека" в социальной сети "ВКонтакте" стартовало общественное голосование среди победителей, которое пройдет до 8 декабря. Можно выбрать одно или несколько из представленных решений, наиболее актуальных для региона.

Номинации конкурса сформированы на основе наиболее частых обращений жителей, которые фиксируют Центры управления регионами. По данным АНО "Диалог регионы", с начала года по темам здравоохранения, образования, соцобслуживания и защиты поступили 684 тыс. обращений, это 17% от всех обращений граждан в интернете.

"Практики, которые были отобраны экспертами, должны сделать реализацию социальных задач в регионах России эффективнее. Это окажет непосредственное влияние на повышение качества жизни граждан. Регионы используют инновационные подходы. Все практики-победители основаны на современных управленческих, цифровых и образовательных технологиях и, несомненно, будут представлять интерес для других регионов", - отметил директор по цифровой трансформации АНО "Диалог регионы" Феликс Гадзаов.

О конкурсе

Организаторы конкурса - АСИ и АНО "Диалог регионы", головная организация Центров управления регионами. "Смарт диалог" реализуется при поддержке Минздрава, Минтруда и Минпросвещения России, а также АНО "Национальные приоритеты".

На конкурс принимались уже реализованные проекты, которые показали измеримые результаты и способствуют достижению целей и решению задач национальных проектов "Здравоохранение", "Демография", "Образование" и "Цифровая экономика".

Всего от региональных команд, представителей НКО и бизнеса на конкурс поступили 603 проекта. Из них 326 практик по направлению "Социальная политика", 188 - по направлению "Образование" и 89 - "Здравоохранение".