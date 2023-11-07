В "Москвариуме" открылась новая экспозиция амфибий и рептилий

Посетители смогут понаблюдать за жизнью бородатой агамы, йеменского хамелеона, реснитчатых бананоедов, амбистомы и древолазов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Новая экспозиция, на которой можно увидеть экзотических рептилий и амфибий, открылась в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"На территории научно-развлекательного комплекса "Москвариум" открылась новая экспозиция. На ней представлены экзотические обитатели из разных уголков планеты, в том числе новые виды животных и растений, которых ранее не было в океанариуме. Экспозиция в форме стеклянной колонны-флорариума окружена джунглями и расположена на нулевом этаже "Москвариума". Впервые посетители смогут понаблюдать за жизнью бородатой агамы, йеменского хамелеона, реснитчатых бананоедов, амбистомы и древолазов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего здесь обитают порядка шести видов животных, которые родились в искусственной среде в океанариуме и в других террариумах России. Флорариумы оформлены растениями, типичными для мест обитания каждого вида животных, среди них встречаются хищные представители флоры - непентесы, саррацении и другие насекомоядные растения. Также здесь установлена дождевая система орошения, которая работает в автоматическом режиме, чтобы беспрерывно обеспечивать животным комфортные условия, максимально приближенные к естественной среде.

В пресс-службе добавили, что в честь открытия выставки в "Москвариуме" пройдут занятия, посвященные животным и растениям на экспозиции. Амфибий и рептилий, а также аквариумных рыбок, можно приобрести в качестве домашних питомцев, получив список рекомендаций по уходу и содержанию от специалистов океанариума.