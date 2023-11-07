7 ноября, 11:26

Причалы в Москве подготовили к зиме

Проведена очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) провели работы по подготовке столичных причалов к зимнему периоду. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Все 44 пассажирских причала Москвы-реки полностью подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 11 городских причалов и углублению акваторий шести. Это позволило в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов.

"Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, на некоторых причалах дополнительно выполнили работы по извлечению донного грунта. Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - добавил он.

Глава КГХ пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок. 

Теги:
РоссияБирюков, Петр ПавловичМосква
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