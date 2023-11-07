На выставке-форуме "Россия" школьники могут сдать пробный ЕГЭ

Также на выставке организовано проведение тренировочных всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-8 классов и студентов колледжей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Выпускники могут написать тренировочный ЕГЭ по любому предмету на стенде Рособрнадзора на Международной выставке-форуме "Россия", сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Начал работу стенд Рособрнадзора на Международной выставке-форуме "Россия". В пункте проведения экзаменов, который развернут в павильоне 57 на ВДНХ, выпускники могут попробовать свои силы в написании ЕГЭ по любому учебному предмету, за исключением иностранных языков, в условиях, максимально соответствующих реальному экзамену. Это даст им возможность проверить свои знания и познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Также на выставке организовано проведение тренировочных всероссийских проверочных работ (ВПР) для обучающихся 6-8 классов и студентов колледжей.

Все работы участников будут проверяться экспертами предметных комиссий. После проверки работ участники получат сертификаты, в которых будут отражены набранные ими первичные баллы, пояснили в Рособрнадзоре. Участие в экзаменах в рамках выставки бесплатное.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.