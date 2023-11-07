Мишустин поручил продолжать работу по преодолению цифрового неравенства в РФ

По словам премьер-министра, за последние 9-10 лет почти в 14 тыс. населенных пунктов, где проживают от 250 до 500 человек, обеспечено оказание услуг по передаче данных

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Работу по обеспечению современной связью и интернетом граждан, в том числе на удаленных территориях, надо продолжать, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

"Значимое направление - преодоление цифрового неравенства. Современные технологии должны приходить даже на удаленные территории, возможность общаться по сети, читать новости, обмениваться сведениями, пользоваться сервисами интернет-площадок сегодня является существенным элементом качества жизни людей", - сказал глава кабмина.

По его словам, за последние 9-10 лет почти в 14 тыс. населенных пунктов, где проживают от 250 до 500 человек, обеспечено оказание услуг по передаче данных, примерно в 3 тыс. населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек проведена мобильная связь. В ближайшие шесть лет в 17 тыс. населенных пунктов планируется установить в том числе и базовые станции, добавил Мишустин. Также он отметил, что продолжается подключение к интернету социально значимых организаций при софинансировании из федерального бюджета - это больницы, поликлиники, учреждения культуры, школы.

"Работа по присоединению новых объектов должна быть продолжена", - заключил премьер.