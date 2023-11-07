Мишустин сообщил, что РФ заняла 55-е место в мире по скорости широкополосного интернета

По словам премьер-министра, за последние 10 лет объем интернет-трафика в стране увеличился более чем в 11 раз

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Средняя скорость широкополосного интернета в России достигла 78 Мбит/с, по этому показателю страна занимает 55-е место в мире, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию отрасли связи.

"Средняя скорость фиксированного широкополосного доступа составляет 78 Мбит/с. Это 55-е место в мире", - сказал глава кабмина.

Он обратил внимание на то, что за последние 10 лет объем интернет-трафика в стране увеличился более чем в 11 раз, а в объем мирового трансграничного трафика, согласно данным за последние пять лет, ежегодно растет примерно на одну треть.

По словам Мишустина, одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед правительством, - это развитие инфраструктуры связи, "чтобы уже к концу текущего десятилетия появлялась возможность подключения домохозяйств к интернету на скорости не менее 1 Гбит/c". При этом, подчеркнул премьер, необходимо продолжать поддерживать и традиционные способы распространения информации - телевидение и радиовещание, которые для многих по-прежнему остаются наиболее привычными и удобными.

Мишустин отметил, что основой функционирования всей телекоммуникационной отрасли являются магистральные волоконно-оптические сети, использующиеся для оказания услуг фиксированного широкополосного доступа и создания каналов в мобильном и спутниковом сегментах. "Суммарная протяженность таких линий в России превышает 1 млн км. По ним проходит в том числе трансграничный трафик", - уточнил он.

"Надо провести модернизацию действующей инфраструктуры и обеспечить строительство новой с применением отечественного оборудования", - призвал глава кабмина, подчеркнув, что от этого во многом зависит предоставление связи всем гражданам страны.