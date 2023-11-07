Госдума разрешила властям Севастополя рассматривать дела о нарушениях правил парковки

По мнению авторов законопроекта, решение позволит снизить нагрузку на сотрудников ГИБДД и сократить административные издержки

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о праве властей Севастополя рассматривать административные дела о нарушении правил парковки.

Документ внесла в июле группа парламентариев во главе с сенатором Сергеем Колбиным. Новым положением предлагается дополнить ст. 23.79 Кодекса РФ об административных правонарушениях, где регламентируются полномочия органов исполнительной власти Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области по рассмотрению административных дел. Так, органу исполнительной власти Севастополя предлагается передать право рассматривать дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ. Речь идет о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, о запрете остановки или стоянки транспортных средств. Сейчас за такое нарушение предусмотрен штраф в 1,5 тыс. рублей.

В пояснительной записке указано, что в Севастополе наблюдается сложная обстановка с парковкой. Существует необходимость в задержании и помещении на спецстоянку более 100 автомобилей в сутки, но из-за ограниченного количества экипажей дорожно-патрульной службы фактически задерживается в среднем от 5 до 14 автомобилей. По мнению авторов законопроекта, наделение полномочиями властей города позволит снизить нагрузку на сотрудников ГИБДД и сократить административные издержки.