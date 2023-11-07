Центральная пригородная пассажирская компания в праздники перевезла 3,2 млн пассажиров

Наиболее востребованным направлением праздничных выходных стало Ярославское

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Порядка 3,2 млн пассажиров воспользовались поездами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в ноябрьские праздники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦППК.

"В субботу, в День народного единства поездами компании воспользовались 1,2 млн пассажиров, еще 2 млн - в воскресенье и понедельник. Наиболее востребованным направлением праздничных выходных стало Ярославское - 581 тыс. поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что график движения поездов был скорректирован. Так, 3 ноября пригородные поезда ходили по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября - по расписанию субботы, а 6 ноября - по расписанию воскресенья. Компания также назначила для пассажиров дополнительные рейсы и увеличила составность некоторых поездов в праздничные и предпраздничные дни.