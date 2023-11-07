СБУ проводит обыски в двух храмах канонической УПЦ в Закарпатской области

По данным РБК-Украина, следственные мероприятия проходят в Свято-Михайловском храме в селе Русские Геевцы и в Рождественском храме Божьей матери в селе Красном

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с проверками в два храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, следственные мероприятия проходят в Свято-Михайловском храме в селе Русские Геевцы и в Рождественском храме Божьей матери в селе Красном. Обыски связаны с информацией о том, что в этих храмах якобы молились "за российское высшее духовенство, благословлявшее русскую армию", а также выступали в поддержку российской специальной военной операции и разжигали межконфессиональную рознь.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского. Документ позволит запретить на Украине каноническую УПЦ, если экспертиза придет к выводу о ее организационных связях с Русской православной церковью. В юридическом отделе УПЦ заявили, что этот документ нуждается в доработке, так как противоречит конституции страны и нарушает права граждан на свободу исповедания.