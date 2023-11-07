7 ноября, 12:03,
обновлено 7 ноября, 12:16

Путин 8 ноября обсудит с кабмином меры по борьбе с онкологическими заболеваниями

Как сообщили в Кремле, с докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров и министр здравоохранения Михаил Мурашко

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства, на нем будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Основная тема обсуждения - меры по борьбе с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении. Как уточняется, с докладами выступят вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На мероприятии также будет рассмотрено несколько текущих вопросов.

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он слушает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий формулируются поручения президента. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о подготовке ЖКХ к зимнему сезону, социально-экономическом развитии Калининградской области, а также об экономике угледобывающих регионов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичМурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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