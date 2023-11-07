На фестивале "RT.Док: Время героев" в Волгограде бесплатно покажут 15 фильмов

Конкурсная и деловая программа фестиваля будет проходить в театре "Царицынская опера"

ВОЛГОГРАД, 7 ноября. /ТАСС/. Международный фестиваль "RT.Док: Время героев" пройдет с 24 по 26 ноября в Волгограде, зрителям бесплатно представят 15 документальных фильмов российских и иностранных авторов о героях специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Бесплатные показы документальных фильмов российских и иностранных авторов о героях специальной военной операции, встречи с режиссерами и военкорами, круглые столы и дискуссии на актуальные темы - с 24 по 26 ноября Волгоград станет площадкой международного фестиваля "RT.Док: Время героев", - сказали в пресс-службе, уточнив, что на фестивале будет показано 15 фильмов.

Конкурсная и деловая программа фестиваля будет проходить в театре "Царицынская опера". Так, планируется показ фильма "Наши берега" документалиста RT Клима Поплавского о 126-й особой гвардейской бригаде береговой охраны. Кроме того, зрителям представят работу спецкора ГТРК "Волгоград-ТРВ" Артема Ямщикова "После тумана" о судьбах жителей новых регионов после вхождения территорий в состав России. В программе также фильм военкора Александра Сладкова "Глазами репортера. Битва за Мариуполь" о сражении за город весной 2022 года. Запланирована премьера фильма "Донбасс. Память поколений" режиссера Екатерины Китайцевой и автора Дмитрия Хрусталева, где проведены параллели СВО и Великой Отечественной войны. На фестивале представят ленту документалиста из Италии Элизео Бертолази "Люди без мира" и документальное кино Анны Чапман "ВПК США. Бизнес на крови".

Деловая программа фестиваля будет включать круглый стол "Жизнь после: реабилитация военных и ветеранов СВО", а также дискуссию "Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее" с онлайн-участием Бориса Корчевникова.

Организаторы фестиваля "RT.Док: Время героев" - дирекция документального вещания RT. Впервые показы состоялись в Москве в годовщину начала специальной военной операции. Высокий зрительский интерес подтолкнул организаторов к идее расширить проект: мероприятия фестиваля прошли в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске.