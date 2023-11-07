7 ноября, 12:39

Xolidayboy стало плохо на концерте в Ставрополе

Иван Минаев (Xolidayboy). Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Иван Минаев (Xolidayboy)
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Певец отказался от госпитализации после ухудшения самочувствия. СМИ писали, что он упал в обморок

СТАВРОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Певец Иван Минаев (Xolidayboy) отказался от госпитализации после ухудшения самочувствия на концерте в Ставрополе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация от очевидцев о том, что Минаев потерял сознание на концерте в Ставрополе. Ему понадобилась помощь медиков.

"Пациент был доставлен в краевую клиническую больницу. Была оказана вся необходимая медицинская помощь. Предложена госпитализация, от которой он написал письменный отказ", - сказал собеседник.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале сообщила, что Минаеву вручили повестку в военкомат в аэропорту города Минеральные Воды на Ставрополье. 

Теги:
Ставропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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