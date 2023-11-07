Источник анонсировал эвакуацию россиян из сектора Газа в ближайшие дни

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Эвакуация граждан РФ из сектора Газа ожидается в ближайшие дни, сообщил ТАСС дипломатический источник.
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"Есть основания полагать, что в ближайший день-два россияне будут эвакуированы из сектора Газа", - сказал собеседник агентства.
Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила ТАСС, что при эвакуации из сектора Газа нужно будет собраться в пункте сбора на КПП "Рафах", граждане РФ оповещены об этом.