Источник анонсировал эвакуацию россиян из сектора Газа в ближайшие дни

По словам собеседника агентства, это произойдет в течение одного-двух суток

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Эвакуация граждан РФ из сектора Газа ожидается в ближайшие дни, сообщил ТАСС дипломатический источник.

"Есть основания полагать, что в ближайший день-два россияне будут эвакуированы из сектора Газа", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила ТАСС, что при эвакуации из сектора Газа нужно будет собраться в пункте сбора на КПП "Рафах", граждане РФ оповещены об этом.