Апелляционный суд на Украине оставил в силе решение по вопросу о переименовании УПЦ

Верховная рада 20 декабря 2018 года приняла поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Суд на Украине отклонил апелляцию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), просившей отменить решение о ее переименовании, которое открывает дорогу к запрету УПЦ. Об этом говорится в решении апелляционного суда, размещенном на интернет-портале единого судебного реестра Украины.

"Шестой апелляционный административный суд <...> постановил: апелляционные жалобы Киевской митрополии Украинской православной церкви, Почаевской Свято-Успенской лавры, Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужской монастырь) Украинской православной церкви, религиозной организации Свято-Флоровского женского монастыря города Киева Киевской епархии оставить без удовлетворения, а решение Киевского окружного административного суда от 15 мая 2023 года - без изменений", - говорится в решении суда.

20 декабря 2018 года Верховная рада приняла поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях". Согласно им, религиозные организации, центр которых находится в России, обязаны сообщать об этом в своем полном официальном названии. Фактически закон обязал Украинскую православную церковь изменить свое название на "Российскую православную церковь на Украине".

22 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования УПЦ. Минкультуры подало на это решение апелляцию, однако 22 июля того же года Шестой апелляционный суд Киева отказал в ее удовлетворении. В декабре 2022 года Окружной административный суд Киева, решения которого вызывали негативную реакцию украинских властей, был ликвидирован, вместо него был создан Киевский окружной административный суд (КОАС).

15 мая 2023 года Киевский окружной административный суд отменил постановление, вынесенное в апреле 2019 года Окружным административным судом Киева, о приостановке действий властей по переименованию Украинской православной церкви. КОАС также постановил, что УПЦ не разорвала связь с Русской православной церковью и является ее частью, что может стать основанием для запрета канонической церкви. Юридический отдел УПЦ оспорил это решение в апелляционном суде, который теперь отверг ходатайство канонической церкви и оставил в силе решение суда нижней инстанции.

Правительство Украины в январе 2023 года внесло в парламент законопроект, подготовленный по поручению президента Украины Владимира Зеленского и направленный на запрет канонической УПЦ в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией. После этого эксперты Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести при кабинете министров опубликовали заключение, согласно которому УПЦ, несмотря на принятие нового устава, остается в подчинении Русской православной церкви. 19 октября Верховная рада поддержала этот законопроект в первом чтении, дата рассмотрения во втором чтении пока не назначена.