7 ноября, 13:06,
обновлено 7 ноября, 13:32

ГИБДД предлагает ограничить до 20 км/ч скорость движения электросамокатов в Москве

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ГИБДД выступила с предложением ограничить до 20 км/ч скорость движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности на территории Москвы. Об этом заявил замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский.

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"Я бы хотел выступить с предложением, чтобы по аналогии с жилой зоной ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч", - сказал он в ходе выступления в Мосгордуме на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус СИМ. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг. 

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