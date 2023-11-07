ГИБДД предлагает ограничить до 20 км/ч скорость движения электросамокатов в Москве

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус cредств индивидуальной мобильности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. ГИБДД выступила с предложением ограничить до 20 км/ч скорость движения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности на территории Москвы. Об этом заявил замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский.

"Я бы хотел выступить с предложением, чтобы по аналогии с жилой зоной ввести на территории города Москвы общее ограничение скорости движения СИМ до 20 км/ч", - сказал он в ходе выступления в Мосгордуме на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности (СИМ).

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, согласно которым электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус СИМ. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Их масса не должна превышать 35 кг.