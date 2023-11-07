Юрий Соломин перенес инсульт

По словам директора Государственного академического Малого театра Тамары Михайловой, артист находится под наблюдением врачей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Соломин, госпитализированный 6 ноября после потери сознания, остается в больнице под наблюдением врачей после перенесенного инсульта. Об этом сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра, которым руководит Соломин, Тамара Михайлова.

"Состояние у него хорошее. Но инсульт вчера подтвердился", - сказала директор.

По ее данным, Соломин проходит лечение в интенсивной терапии.

Юрию Соломину 88 лет. С 1961 года преподает в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.