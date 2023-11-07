На Украине Кременчугское водохранилище обмелело до рекордного за 26 лет уровня

Директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань сообщил, что уровень воды на 95 см ниже значения в 2022 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Кременчугское водохранилище на Украине обмелело до самых низких значений за последние 26 лет. Об этом сообщил директор Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Продолжается снижение уровня воды в Кременчугском водохранилище. На сегодняшнее утро возле Черкасс он составлял 78,81 мБС (78,81 м в Балтийской системе - прим. ТАСС), что на 95 см ниже прошлогоднего значения. Это самый низкий уровень воды на данный момент за последние 26 лет наблюдений", - говорится в сообщении директора в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кременчугское водохранилище расположено на Днепре, к нему примыкают Черкасская, Кировоградская и Полтавская области. Снижение уровня воды в Днепре беспокоит экологов все последние годы. Так, в 2021 году в Черкасской области было зафиксировано отступление воды в Днепре от берега местами до 100 м, а в Кременчугском водохранилище тогда за год впервые за 17 лет уровень воды упал на 40 см. Отрезанными от водоснабжения оказались притоки Днепра, что создало огромную угрозу для рыбы и моллюсков, гибнущих на мелководье. Госагентство водных ресурсов объяснило тогда меры по снижению уровня воды в Кременчугском водохранилище необходимостью дать возможность гидроэлектростанциям работать на полную мощность и не допустить веерных отключений в стране.