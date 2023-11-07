7 ноября, 13:18

OpenAI позволит клиентам создавать собственные версии ChatGPT

В компании также рассказали о планах запуска онлайн-платформы GPT Store

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Американская IT-компания OpenAI позволит клиентам самостоятельно создавать индивидуальные версии программ на основе чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, а также получать оплату за их использование другими пользователями. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

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"Любой желающий может легко создать свой собственный [бот], навыки кодирования не требуются. <...> Нужно лишь начать диалог, дать ему инструкции и [необходимые] дополнительные знания, а также выбрать, что он может делать, например искать [информацию] в интернете, создавать изображения или анализировать данные", - говорится в документе.

Компания также уточняет, что в этом месяце она намерена запустить онлайн-платформу GPT Store, на которой разработчики подобных ИИ-программ смогут делиться результатами своего творчества с другими пользователями. "Попав в магазин, GPT становятся доступными для поиска [со стороны пользователей] и могут продвигаться по рейтинговой таблице. <...> В ближайшие месяцы вы также сможете получать оплату, [сумма которой] будет зависеть от того, сколько людей используют ваш GPT", - указывает корпорация.

OpenAI в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 

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