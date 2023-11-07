В Таджикистане большинство опрошенных считают свою страну самой безопасной в мире

По данным "Отчета о глобальном законе и порядке", Душанбе в общем рейтинге занял первое место среди государств, где проводился опрос

ДУШАНБЕ, 7 ноября. /ТАСС/. Жители Таджикистана сильнее всех доверяют правоохранительным органам, а свою страну признают самой безопасной в мире. Об этом говорится в результатах опроса американского исследовательского института Gallup.

Согласно опубликованному отчету "Global Law and Order Report" ("Отчет о глобальном законе и порядке"), Таджикистан в общем рейтинге занял первое место из 141 государства, где проводился опрос, с результатом в 96 баллов. Далее с результатом в 92 балла идут Финляндия, Исландия, Кувейт, Люксембург, Норвегия и Вьетнам. Из стран Содружества Независимых Государств также высокое место в рейтинге занял Узбекистан - страна набрала 90 баллов и расположилась на 13 строчке.

Согласно пояснениям к отчету, опрос проводился по телефону или при личной беседе в течение 2022 года в 141 стране, респондентами стали примерно по 1 тыс. человек в каждом государстве. Как отмечается в отчете, участники опроса отвечали на вопросы о том, чувствуют ли они себя в безопасности на прогулке ночью в том месте, где они проживают, доверяют ли местной полиции, являются ли они или члены их семей жертвами нападения или ограбления, а также украли ли у них какое-либо имущество за последний год.

Таджикистан и ранее получал высокие позиции в данном рейтинге, в частности, в прошлогоднем отчете республика заняла вторую строчку после Сингапура, который на протяжении нескольких лет был лидером. Сингапур в этом году не попал в рейтинг, так как его жителям не задавали всех необходимых вопросов.

Согласно данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, число зарегистрированных преступлений в республике в этом году снижается: с января по сентябрь показатель сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего сократилось число разбоев - на 60%.

Замыкают опубликованный в этом году рейтинг Сьерра-Леоне (57 баллов), Гамбия (56 баллов) и Либерия (49 баллов). В 2018, 2019 и 2021 годах последнее место занимал граничащий с Таджикистаном Афганистан, однако по опросу 2022 года страна улучшила свои позиции. Улучшение позиций Афганистана связано с тем, что число сообщений о нападениях и кражах снизилось, а многие жители заявили о чувстве безопасности на прогулках в ночное время, отмечается в отчете.