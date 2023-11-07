В ГИБДД предложили тестировать пользователей арендованных электросамокатов на знание ПДД

Замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский также отметил необходимость введения идентификации личности

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Идентификацию личности и тестирование на знание правил дорожного движения следует ввести для пользователей арендованных электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Такое предложение высказал замначальника столичного управления ГИБДД Евгений Логиновский.

"Договором аренды предусмотрено, чтобы пользователи СИМ могли использовать их только с 18 лет. У нас есть предложение по действенным мерам, это не касается инициатив законодательных, но это нужно учесть в будущем прокатном сезоне - это введение идентификации личности, то есть исключить возможность использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее", - сказал он в ходе выступления в Мосгордуме на круглом столе по теме использования СИМ.

Кроме того, Логиновский добавил, что "нужно ввести обязательное тестирование, пользователь должен знать элементарные правила дорожного движения". Всего, по его словам, за 10 месяцев года произошли 805 ДТП с электросамокатами и другими СИМ, более 200 из них - в октябре. Погибли в этих ДТП три человека. За этот период произошло 213 ДТП с участием детей до 16 лет, 271 - с участием детей до 18 лет. "В связи с ростом популярности прокатных СИМ, они дали значительную долю аварийности, - сказал Логиновский, - 70% от всех транспортных происшествий". По его словам, два человека погибли, 594 получили ранения.