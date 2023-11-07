В Самаре почти 7 тыс. человек приняли участие в Параде Памяти

Мероприятие посвятили военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве

ТАСС, 7 ноября. Почти 7 тыс. человек - представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также Белоруссии и Донецкой Народной Республики - приняли участие в прошедшем в Самаре Параде Памяти, посвященном военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

"На площади Куйбышева в Самаре - городе Трудовой доблести - прошел Парад Памяти. Он посвящен военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. В этом году Парад Памяти прошел уже в 13-й раз, участие в нем приняли представители всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Дагестана, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, в том числе юнармейцы из Снежного - города-побратима Самарской области, чьи отцы сегодня отстаивают свободу и независимость в зоне СВО", - говорится в сообщении.

В прохождении парадных расчетов задействовали 35 единиц исторической техники времен Великой Отечественной войны. Почти 7 тыс. человек прошли торжественным маршем по площади Куйбышева.

"Парад 7 ноября 1941 года в Куйбышеве сыграл особую роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой и в целом - в ходе Великой Отечественной войны. В самые трудные месяцы войны он продемонстрировал всему миру несокрушимую мощь Красной Армии, основанную на беззаветной любви к Родине, гранитной твердости характера, яром неприятии нацизма", - обратился к участникам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Впервые Парад Памяти провели в Самаре в 2011 году. Основная тема Парада Памяти 2023 года - "Герои и подвиги" - объединяет героев времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции. "Спустя восемь десятилетий наши воины вновь защищают Родину от нацизма, поднявшего голову у самых границ России. Наши герои борются с тем же врагом и на тех же территориях, которые освобождали их деды и прадеды 80 лет назад", - отметил Азаров.

Парад в Куйбышеве

82 года назад на площади Куйбышева в парадном строю стояли части Красной Армии: 65-й и 239-й стрелковых дивизий, моряки Краснознаменной амурской флотилии, к авиационному параду готовились летчики. На площади выстроились войска, а на трибуну поднялись первые люди страны, представители иностранных дипломатических корпусов, военных миссий, атташе, зарубежные корреспонденты наблюдали за происходящим. В 1941 году принимал парад маршал Советского Союза Климент Ворошилов. Более 25 тыс. бойцов в строю, почти 180 тыс. гражданского населения, мощнейшая техника, в небе - единственный за всю историю войны воздушный парад, демонстрация трудящихся - все это произвело впечатление на представителей иностранных государств, находящихся в запасной столице.