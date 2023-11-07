В прокуратуре Москвы назвали 10 самых распространенных способов мошенничества

Среди них звонок от сотрудников банка или правоохранительного органа, звонок от родственника, попавшего в ДТП, а также СМС-рассылка с вредоносными программами

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Десять самых распространенных уловок мошенников, используемых для кражи денег у граждан, назвали в прокуратуре Москвы.

"10 самых распространенных способов мошенничества. Важно знать, чтобы избежать: звонок от сотрудников банка или правоохранительного органа, звонок от родственника, попавшего в ДТП, СМС-рассылка с вредоносными программами, лжеруководитель, интернет-знакомства, мошенничество под предлогом инвестиций, легкий заработок в интернете ("реакции", продвижение товаров), обмен или декларирование денежных средств, ошибочный перевод денег", - перечислили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Также в надзорном ведомстве отметили такие способы мошенничества, как компенсация за ранее приобретенный якобы некачественный товар и звонок от лжеврачей. В первом случае мошенники звонят, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и обещают компенсацию за якобы приобретенный ранее жертвой некачественный товар, после чего просят перечислить деньги в качестве налога, пошлины или иных расходов для ее получения. Во втором - аферисты представляются врачами и сообщают о "страшном заболевании" и необходимости срочного лечения или покупки лекарств.

В пресс-службе добавили, что, несмотря на множество мошеннических схем, всегда действует одно правило - прекратить общение с незнакомцем, который под любыми предлогами убеждает перевести или передать деньги.