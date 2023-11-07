Жители Кузбасса могут получить кешбэк от 20% при посещении Шерегеша

Для осуществления выплаты нужно проводить расчетные операции с помощью банковской карты "Мир", сообщила пресс-служба правительства региона

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Жители Кузбасса могут воспользоваться обновленной программой лояльности при посещении Шерегеша. По инициативе губернатора Сергея Цивилева, кешбэк за поездку увеличен с 10% до 20% и выше, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы заботимся о жителях Кузбасса и хотим, чтобы отдых для них был еще доступнее. <...> Мы сначала договорились с предпринимателями о выплате кешбэка от 10% за проживание, питание, оздоровительные процедуры и экскурсии, а сейчас вводим для наших жителей еще более выгодные условия - кешбэк от 20%. Количество партнеров, участвующих в программе лояльности, выросло до 32", - отметил Цивилев.

В пресс-службе уточнили, что для получения кешбэка нужно проводить расчетные операции с помощью банковской карты "Мир". Отмечено, что сезон в комплексе откроется 18 ноября в рамках конференции "Развитие производительных сил Кузбасса". Всего в регионе начнут работу более 20 горнолыжных комплексов, в том числе шесть крупных.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 здесь отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. В этом году, по словам министра туризма региона Елены Латышенко, число предварительных бронирований на новогодние праздники в среднем выросло на 20-30% по отношению к 2022 году. Загрузка отелей на новогодние праздники уже в октябре составила от 70% до 100%.

Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.