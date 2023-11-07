В Приамурье прорабатывают альтернативу для пассажирских перевозок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Около 30 человек ожидают переправы из Хэйхэ в Благовещенск через реку Амур, сообщили в региональном правительстве.

"Сейчас в Хэйхэ переправы ждут порядка 30 человек. Министерство экономического развития и внешних связей находится в постоянном контакте с китайскими коллегами, которые помогают организовать перевозку людей", - говорится в сообщении. Ранее в Благовещенск вернулось около 500 человек.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Светланы Поповой, на сегодняшний день единственной альтернативой для перевозки пассажиров через границу может стать обустройство понтонного мостового перехода на реке Амур, этот вопрос находится в проработке. При этом автомобильный российско-китайский мост пока для пассажиров не работает, поскольку пункт пропуска работает только по временной схеме для грузовых машин. Постоянный пункт пропуска для пассажиров построят в середине 2024 года.

4 ноября гидрологическая обстановка на реке Амур осложнила ситуацию с пассажирскими перевозками между Благовещенском и Хэйхэ.

В летнюю навигацию пассажиров перевозили на теплоходах вместимостью около 200 человек. Сейчас навигация на реке закрыта, в период ледостава для преодоления Амура используют пумы (суда на воздушной подушке). Компания "Пассажирский порт "Амурассо", которая перевозит людей по Амуру, имеет только две пумы вместимостью 16 и 18 человек. В день российские суда на воздушной подушке совершают 8-10 рейсов, столько же организует китайская сторона.