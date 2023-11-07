В Мосгордуме назвали срок введения новых поправок в КоАП и ПДД по электросамокатам

По словам Шапошникова, поправки должны вступить в силу 26 апреля 2024 года

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Мосгордума подготовит и направит свои предложения об использовании электросамокатов в Госдуму для внесения изменений в КоАП, а также для изменения правил дорожного движения (ПДД) в правительство РФ. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает, что поправки должны вступить в силу с апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного парламента.

"Дальнейшую нормотворческую работу по обеспечению безопасности использования СИМ предлагаю разделить на три этапа: срочные, среднесрочные, стратегические. Срочные задачи, которые необходимо решить к весне следующего года - началу нового сезона использования СИМ (средств индивидуальной мобильности - прим. ТАСС): принятие изменений в КоАП и ПДД, направленных на установление статуса нового участника дорожного движения - лица, управляющего СИМ. В дорожной карте срок внесения в правительство России Минтрансом России проекта изменений в ПДД - 26 апреля 2024 года", - сказал Шапошников, комментируя свою инициативу, его слова приводит пресс-служба.

Спикер Мосгордумы также заявил, что считает необходимым просить Государственную думу и Совет Федерации принять необходимые изменения в КоАП Российской Федерации, а правительство РФ - необходимые изменения в ПДД, направленные на дополнительное обеспечение безопасности дорожного движения при использовании СИМ, в более ранние сроки, чтобы они вступили в силу с 1 апреля 2024 года.

"Среднесрочные задачи: введение страхования ответственности лиц, управляющих СИМ, упорядочение парковок СИМ, отработка алгоритмов администрирования ответственности за нарушения ПДД лицами, управляющими СИМ. К числу стратегических задач необходимо отнести создание инфраструктуры для передвижения на СИМ, безопасного как для пешеходов, так и для лиц, управляющих СИМ, водителей транспортных средств", - добавил он.