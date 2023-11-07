Снос памятника живой природы в Орле приостановили после вмешательства прокуратуры

По информации регионального ведомства, специалисты провели инструментальное обследование векового дуба

ТАСС, 7 ноября. Запланированный снос памятника живой природы - дуба, посаженного в Орле в честь отмены крепостного права в 1861 году, приостановили на время проверки степени повреждения дерева, сообщила пресс-служба прокуратуры по Орловской области.

Дуб, посаженный в Орле в честь отмены крепостного права, раскололся в начале октября. Отмечалось, что повреждено порядка 40% дерева.

"4 октября <…> cделан вывод об аварийности дерева, в связи с чем администрацией города запланированы работы по его сносу без принятия мер к возможности сохранения. Начальником территориального управления по Советскому району администрации Орла выдано разрешение на снос старовозрастного дерева. По поручению прокурора Орловской области Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой по указанному факту организована проверка. По требованию прокуратуры работы по сносу дерева были приостановлены", - говорится в сообщении.

К детальному изучению дерева привлекли специалистов сертификационной комиссии Всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы". Инструментальное обследование, проведенное 7 ноября, поможет сделать выводы о возможности сохранения дуба или необходимости сноса.