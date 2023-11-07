В Эстонии начался суд по обвинению политика Петерсона в госизмене

Согласно обвинению, Айво Петерсон и Дмитрий Роотси якобы по полученным от РФ указаниям "сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии"

ВИЛЬНЮС, 7 ноября /ТАСС/. Судебный процесс по обвинению представителя движения Koos/Вместе Айво Петерсона в государственной измене начался в Харьюском уездном суде Эстонии. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

Как утверждает обвинение, Петерсон и Дмитрий Роотси якобы по полученным от РФ указаниям "сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских властей, в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии".

Они, полагает обвинение, с участием Андрея Андронова пытались создать политическое объединение деятельность которого угрожала бы конституционному строю Эстонии, была бы вмешательством во внутреннюю политику страны и могла бы влиять на ее внешнюю политику.

Адвокат Мати Сенкель назвал обвинение, предъявленное Петерсону, Роотси и Андронову утопичным и беспрецедентным в юридической практике.

Петерсон посетил Донецк в феврале 2023 года. Он мотивировал свой визит необходимостью составить объективную картину происходящего на Донбассе. После этого он побывал в эфире шоу российского телеведущего Владимира Соловьева. После возвращения в Эстонию 6 марта его задержали на несколько часов после пересечения границы республики с РФ.