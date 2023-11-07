В Пятигорске окружной финал "Лидеров России" соберет 90 участников

Финалисты проведут уроки лидерства в школах округа и встретятся с участниками конкурса "Лидеры России" прошлых лет

ПЯТИГОРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Окружной финал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" соберет в Пятигорске 10-12 ноября 90 участников со всего Северного Кавказа. Об этом сообщается в Telegram-канале аппарата полпредства президента в СКФО.

"10-12 ноября в Пятигорске состоится окружной финал пятого конкурса управленцев "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". В нем примут участие 90 конкурсантов из Северо-Кавказского федерального округа, показавших наилучшие результаты по итогам дистанционного отбора и подтвердивших свои знания в контрольном тестировании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 ноября для всех финалистов пройдет социальный день - они проведут уроки лидерства в школах округа и встретятся с участниками конкурса "Лидеры России" прошлых лет. На 11 ноября запланировано официальное открытие окружного финала, также начнутся оценочные мероприятия. 12 ноября состоится второй день оценочных мероприятий конкурса, намечена и деловая программа с участием наставников и представителей округа.

"Вечером финального дня станут известны победители. Они пройдут в суперфинал конкурса, который состоится в 2024 году. Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Победителям будут предоставлены карьерные консультации и сопровождение", - сказано в сообщении.

Пятый сезон конкурса стартовал 4 апреля 2023 года. Для участия в нем подали заявки 158 995 участников из 89 регионов страны и 89 стран, в том числе 4 470 - из регионов СКФО.