Астраханский государственный медуниверситет отмечает 105-ю годовщину со дня основания

Мероприятие проходит в музыкальном театре оперы и балета

АСТРАХАНЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Астраханский государственный медицинский университет (АГМУ) - старейший профильный вуз в Прикаспийском регионе - отмечает 105-ю годовщину со дня основания. Мероприятие проходит в Астраханском музыкальном театре оперы и балета, передает корреспондент ТАСС.

В Астраханской области с рабочей поездкой находятся специалисты Минздрава России во главе с замглавы ведомства Евгением Камкиным. В ходе визита они инспектируют ряд объектов здравоохранения, встречаются с медицинскими работниками.

"Старейший в Прикаспийском регионе медицинский вуз прошел путь от медицинского факультета до крупного образовательного и научного учреждения, подготовил десятки тысяч первоклассных специалистов, профессионалов высокого уровня, которые успешно работают во имя жизни и здоровья пациентов. <…> В стенах вуза бережно сохраняются и преумножаются многолетние традиции, совершенствуется педагогическое мастерство, ведется научный поиск, благодаря чему Астраханский медуниверситет заработал заслуженный авторитет в нашей стране и за рубежом", - сообщается в поздравительном сообщении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, которое зачитал Камкин.

АГМУ сегодня - это крупное специализированное образовательное и научное учреждение, где ведутся подготовка и переподготовка специалистов в области здравоохранения по 78 направлениям, от среднего профессионального образования до ординатуры и аспирантуры. В составе вуза - 66 разнопрофильных кафедр, среди преподавателей - более 110 докторов наук и свыше 330 кандидатов наук. За последние 10 лет сотрудниками и аспирантами получено около 200 патентов на изобретения и полезные модели.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, в рамках визита делегации Минздрава России в АГМУ открыт студенческий клуб "Лаборатория смыслов", а также проведена экскурсия по симуляционной клинике для обучения студентов тактической медицине и навыкам оказания доврачебной помощи.

Медицинский вуз в Астрахани был основан в ноябре 1918 года, за всю историю из его стен было выпущено около 35 тыс. врачей. Сейчас здесь обучаются около 7 тысяч студентов, аспирантов и ординаторов из 35 регионов России и 50 государств. Образовательный процесс для иностранцев строится на уникальной для неязыкового вуза трилингвальной концепции - преподавании на русском, английском и французском языках.