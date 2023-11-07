Директора школы под Вологдой оштрафовали за нарушения и вспышку сальмонеллеза

Сумма штрафа составила 14,5 тыс. рублей

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Директор школы в поселке Майский Вологодской области оштрафован за нарушения, которые привели к вспышке сальмонеллеза в сентябре этого года, отравление получили 22 человека, семи детям потребовалась госпитализация. В школе некачественно проводилась дезинфекция оборудования, питьевая вода не соответствовала требованиям, сообщила областная прокуратура.

"Установлено, что образовательным учреждением не организован надлежащий контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий, некачественно проводилась текущая дезинфекция оборудования, ослаблен контроль за состоянием пищеблока и питанием детей, а также за посещаемостью детей с выяснением причин их отсутствия. Взятые в образовательной организации пробы питьевой воды не соответствовали санитарным требованиям. По результатам рассмотрения административных материалов должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 14,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в отношении директора были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения). Постановления не оспорены и вступили в силу.

На контроле прокуратуры остается ход расследования возбужденного ранее уголовного дела по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

В результате острого кишечного отравления в Майской школе заболели 22 человек, более чем у половины подтвердился сальмонеллез. Школьников переводили на дистанционное обучение, работа школьной столовой приостанавливалась, персонал отстраняли от работы. Затем районные власти расторгли договор с организатором питания.