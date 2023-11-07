Заявки на кадровый конкурс в Омской области прислали из 28 регионов

В финал состязания пройдут 200 человек, из которых отберут 45 победителей

ОМСК, 7 ноября. /ТАСС/. Заявки на участие в первом в Сибири региональном кадровом конкурсе, который проходит в Омской области, подали более 8 тысяч человек из 28 регионов России и пяти стран. Об этом сообщил журналистам губернатор Виталий Хоценко по завершению этапа регистрации на участие в конкурсе.

"У нас 8 224 заявки, география участников - 28 регионов Российской Федерации и 5 стран, в том числе страны дальнего зарубежья. Это говорит о том, что там живут омичи, которые не теряют связь с исторической родиной и, вполне возможно, готовы вернуться, чтобы трудиться на благо нашего региона", - сказал Хоценко.

Участие в конкурсе принимают граждане РФ в возрасте от 23 до 55 лет с высшим образованием, которые имеют связь с Омской областью (родились, проживали в этом регионе более трех лет). Подавшие заявку в ноябре пройдут дистанционное тестирование. "Участникам будет предложено пройти один комплексный тест. Основное его отличие от тестов проекта "Лидеры России" в том, что оцениваться будут, в первую очередь, не знания участников, а их интеллектуальный потенциал, способность анализировать и интерпретировать информацию, работать с ней", - уточнил журналистам руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын.

В финал состязания пройдут 200 человек, из которых отберут 45 победителей. Они получат сертификат на 1 миллион рублей для обучения по управленческой тематике в российских образовательных учреждениях, будут включены в региональный кадровый резерв и примут участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков.

Ранее Хоценко заявил, что в Омской области сложился достаточно большой дефицит кадров, в некоторых органах власти он достигает 20%. Проведение конкурса должно помочь закрыть кадровые потребности региона и способствовать возвращению в Омск тех жителей, которые ранее не нашли себя на малой родине и уехали в другие субъекты РФ.