Рейс из Кирова в Минеральные Воды запустят с 1 апреля 2024 года

Сейчас из Кирова можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нарьян-Мар

КИРОВ, 7 ноября. /ТАСС/. Прямой авиарейс из Кирова в Минеральные Воды запустят с 1 апреля. С 1 мая из Кирова также можно будет улететь в Калининград и Махачкалу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Уже с 1 апреля из Кирова можно будет улететь в Минеральные Воды. А с 1 мая полеты из аэропорта Победилово стартуют в Калининград и Махачкалу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы в Минеральные Воды и Калининград будут субсидироваться. Выполняться они будут дважды в неделю. Рейс в Махачкалу также запланирован с частотой два раза в неделю.

Кроме того, в министерстве транспорта региона сообщили, что прорабатывается вопрос софинансирования полетов в Самару и продления полетов из Кирова в Казань.

Сейчас из Кирова можно улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нарьян-Мар.