Хинштейн сообщил, что концепцию Цифрового кодекса могут представить до конца года

Глава комитета Госдумы по информполитике считает, что сам документ может быть подготовлен к 2025 году

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Рабочая группа по разработке Цифрового кодекса РФ, созданная при Минцифры, может представить концепцию нового кодекса уже в 2023 году. Сам документ может быть подготовлен к 2025 году, считает глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, который входит в состав группы.

"Вместе с межведомственной рабочей группой мы продолжим работу по подготовке Цифрового кодекса, концепцию которого планируем представить уже в этом году, а сам кодекс может быть подготовлен к 2025 году", - отметил Хинштейн в Telegram-канале.

С инициативой создать такой кодекс Хинштейн выступил в июне в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи до 2035 года, которую проводил премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина. Депутат отмечал, что такой документ крайне актуален, поскольку действующее "отраслевое законодательство не только устаревшее, но и разрозненное". Хинштейн также подчеркивал, что кодекс будет представлять собой систематизированный свод законов, что "позволит комплексно прописать все базовые понятия и явления по каждому из направлений: связь, информация, персданные, интернет, СМИ".